Antalya'da gümrüğe takılan yüzlerce araç e-ihale yöntemiyle satışa sunulup, araçlardan elde edilen gelir devletin kasasına giriyor. Araçların arasında yer alan 4 milyon TL değerindeki Rolls-Royce markalı otomobil ise dikkat çekiyor.
Araçların fiyatı, oluşturulan komisyonun belirlediği makul fiyatla ihaleye sunuluyor. Araca alıcı bulunamaz ise bir diğer ihalede yüzde 25, eğer yine alıcı çıkmaz ise bir yüzde 25 indirim daha uygulanarak satışa sunuluyor.
4 MİLYON DEĞERİNDEKİ ROLLS-ROYCE
Hangarda yer alan araçlar arasında en dikkat çekeni ise piyasa değeri 4 milyon TL olan Rolls-Royce markalı otomobil oldu.
KAÇAK, GEÇİCİ BIRAKILAN VE TERK EDİLEN ARAÇLAR
Araçlara ilişkin düzenlenecek ihalelerle ilgili gazetecilere açıklama yapan Antalya Tasfiye İşletme Müdürü Altay Karabulut, "Müdürlüğümüze gelen araçlar terk edilmiş, kendi rızasıyla bırakılan ve kaçaktan yakalanıp devlet malı olan araçlardan oluşuyor. Geçici bırakılıp süresinde çekmeyen araçların tasfiyesini yapıp satışa çıkarıyoruz.
Terk edilen araçlarda süre yok. Geçici bırakılan araçların 90 gün süresi bulunuyor. Kaçaktan yakalanan araçlar da 6 ay süreyle ambarımızda bekliyor. Eğer mahkemede nihai bir karar verilmemişse satışa sunuyoruz" dedi.
"3 MİLYONDAN SATIŞA ÇIKACAK"
Hangardaki lüks Roys Royce marka otomobil ile ilgili bilgi veren Karabulut, aracın 3 milyon 900 bin ila 4 milyon TL arasındaki bir değerde olduğunu söyledi.
Otomobilin yaklaşık bir yıl önce geçici olarak bırakıldığını belirten Karabulut, "Süresi dolduğu için devlete ait oldu. E-ihale ile satışı gerçekleştirilecek. Normal değeri 3 milyon 900 bin TL - 4 milyon civarında değeri. Biz 3 milyondan satışa çıkartacağız" diye konuştu.
YÜZDE 50'YE VARAN İNDİRİM
Karabulut, ihalelerde araçlara alıcı çıkmaması durumunda yüzde 25, yine çıkmaması durumunda ise tekrar yüzde 25 olmak üzere toplamda yüzde 50'ye varan indirim yapıldığını aktardı.
Karabulut, ihaleye, Ticaret Bakanlığı resmi web sayfasında yer alan e-ihale bölümündeki uygulamayı indirerek katılabileceğini, şu ana kadar ise 600 bin kişinin bu uygulamayı kullanarak ihaleleri takip ederek katıldığını aktardı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.