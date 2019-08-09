Antalya'da gümrüğe takılan yüzlerce araç e-ihale yöntemiyle satışa sunulup, araçlardan elde edilen gelir devletin kasasına giriyor. Araçların arasında yer alan 4 milyon TL değerindeki Rolls-Royce markalı otomobil ise dikkat çekiyor.





Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğü'nde terk edilen, geçici bırakılan ve kaçaktan yakalanan araç sayısında artış yaşanıyor. Gümrük hangarına çekilen yüzlerce araç, belirlenen süre içerisinde teslim alınmadığı için devlete devrediliyor. Araçların arasında lüks otomobillerin de bulunduğu hangar, belirli tarihlerde düzenlenen ihaleyle alıcısını buluyor.Araçların fiyatı, oluşturulan komisyonun belirlediği makul fiyatla ihaleye sunuluyor. Araca alıcı bulunamaz ise bir diğer ihalede yüzde 25, eğer yine alıcı çıkmaz ise bir yüzde 25 indirim daha uygulanarak satışa sunuluyor.

4 MİLYON DEĞERİNDEKİ ROLLS-ROYCE

Hangarda yer alan araçlar arasında en dikkat çekeni ise piyasa değeri 4 milyon TL olan Rolls-Royce markalı otomobil oldu.



