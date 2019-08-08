8 Ağustos SGK SSK Bağ-Kur emekli ikramiyesi bugün yattı mı? Bayram ikramiyeleri ödeme tahsis numarası. SSK emeklilerine bugün, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklilerine ise yarın bayram ikramiyesi ödemeleri yapılacak. 12 milyonu aşkın emekliye 10 milyar 800 milyon lira ikramiye ödemesi yapılacak. Emekli aylığı alanların hesaplarına biner lira ikramiye yatırılacak. Dul ve yetim aylığı alanlar için ise ikramiye tutarı ölüm aylığı hissesine göre değişiklik gösteriyor. Eşinden dul aylığı alıp çalışanlara asgari 500 lira, çalışmayıp dul aylığı alanlara ise 750 lira ödeme yapılacak. Yetim aylığı alan kız çocuklarına ödenen ikramiyelerde alt limit 250 lira olacak. Ramazan Bayramı öncesi emekli bayram ikramiyeleri hesaplara yatırıldı. Devlet tüm ödemelerini 31 Mayıs'ta yaparken, sadece emekli bayram ikramiyeleri için kasadan 10.7 milyar TL çıktı. Kurban Bayramı'nda bu rakam 11 milyar TL seviyelerine çıkabilir.