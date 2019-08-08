Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 08.08.2019 09:20
  • Son Güncelleme: 08.08.2019 09:26

8 Ağustos Bağ-Kur bugün yattı mı? İkramiye numarası 5,7,9,1,3,8 ödeme günü!

emeklileri bayram ikramiyelerini bugün alacak. Bağ-Kur ve emeklilerine ise ikramiyeleri yarın ödenecek. İkramiye ödemesinden 12 milyon 142 bin emekli ve hak sahibi faydalanabiliyor. tarihlerinde emekliler hesabında 1000 liralık ikramiyesini görecek. Buna göre ikramiyeler SSK kapsamında olanlara 8 Ağustos, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı kapsamında olanlara da 9 Ağustos'ta ödenecek. Ödemelerin yatırıldığı tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar da bu yılın ilk ikramiyesinden yararlanabiliyor. Ödemenin yapılacağı tarihte emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ödenir. Peki 8 Ağustos SSK Bağ-Kur emekli ikramiyesi bugün yattı mı?

Milyonlarca vatandaş bekliyordu! İkramiye...

8 Ağustos SGK SSK Bağ-Kur emekli ikramiyesi bugün yattı mı? Bayram ikramiyeleri ödeme tahsis numarası. SSK emeklilerine bugün, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklilerine ise yarın bayram ikramiyesi ödemeleri yapılacak. 12 milyonu aşkın emekliye 10 milyar 800 milyon lira ikramiye ödemesi yapılacak. Emekli aylığı alanların hesaplarına biner lira ikramiye yatırılacak. Dul ve yetim aylığı alanlar için ise ikramiye tutarı ölüm aylığı hissesine göre değişiklik gösteriyor. Eşinden dul aylığı alıp çalışanlara asgari 500 lira, çalışmayıp dul aylığı alanlara ise 750 lira ödeme yapılacak. Yetim aylığı alan kız çocuklarına ödenen ikramiyelerde alt limit 250 lira olacak. Ramazan Bayramı öncesi emekli bayram ikramiyeleri hesaplara yatırıldı. Devlet tüm ödemelerini 31 Mayıs'ta yaparken, sadece emekli bayram ikramiyeleri için kasadan 10.7 milyar TL çıktı. Kurban Bayramı'nda bu rakam 11 milyar TL seviyelerine çıkabilir.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi Haberleri8 Ağustos SGK SSK Bağ-Kur emekli ikramiyesi son dakika bugün yattı mı? İkramiye tahsis numarası 5,7,9,1,3,8 ödeme günü!
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri