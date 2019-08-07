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  • 07.08.2019 12:53
  • Son Güncelleme: 07.08.2019 12:53

Emekliye ikinci ikramiye yolda! SGK SSK Bağkur 2019 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman verilecek?

ne zaman ödenecek? Yılın ikinci ikramiyesi için geri sayım başladı. 12.5 milyon emekli yılın ikinci ikramiyesini almaya hazırlanıyor. Bu sene Kurban Bayramı'nın ilk günü 11 Ağustos'da idrak edilmeye başlanacak. Peki, SGK SSK Bağkur ? Emeklilere bayram ikramiyesi ödeme günü ne zaman?

Emekliye ikinci ikramiye yolda! Ödeme günü...

Emeklilere bayram ikramiyesi konusunda araştırmalar sürüyor. Kurban Bayramı ikramiyesinin ne zaman verileceği merak konusu oldu. 6 aylık enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte zamlı maaşlarını alan emekliler, 2019'un ikinci ikramiyesinin ne zaman ödeneceğini merak ediyor. Konu ile ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklama yaptı. Peki, SGK SSK Bağkur emeklilere Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek? Emeklilere bayram ikramiyesi ödeme günü ne zaman? İşte o konu hakkında merak edilenler...

SGK SSK BAĞKUR KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Emekliler bu yılda Kurban Bayramı öncesi bin lira bayram ikramiyesi alacak. 31 Mayıs'ta Ramazan Bayramı ikramiyelerini hesaplarında gören vatandaşlar, 2019'un ikinci ikramiyesi için bekleyişini sürdürüyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamaya göre, 2019 Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri 8-9 Ağustos tarihlerinde ödenecek.

Yeni emeklilerde bayram ikramiyesinden yararlanabilecek.

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