Emekliye ikinci ikramiye yolda! SGK SSK Bağkur 2019 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman verilecek?

Emeklilere bayram ikramiyesi konusunda araştırmalar sürüyor. Kurban Bayramı ikramiyesinin ne zaman verileceği merak konusu oldu. 6 aylık enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte zamlı maaşlarını alan emekliler, 2019'un ikinci ikramiyesinin ne zaman ödeneceğini merak ediyor. Konu ile ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklama yaptı. Peki, SGK SSK Bağkur emeklilere Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek? Emeklilere bayram ikramiyesi ödeme günü ne zaman? İşte o konu hakkında merak edilenler...

SGK SSK BAĞKUR KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Emekliler bu yılda Kurban Bayramı öncesi bin lira bayram ikramiyesi alacak. 31 Mayıs'ta Ramazan Bayramı ikramiyelerini hesaplarında gören vatandaşlar, 2019'un ikinci ikramiyesi için bekleyişini sürdürüyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamaya göre, 2019 Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri 8-9 Ağustos tarihlerinde ödenecek.

Yeni emeklilerde bayram ikramiyesinden yararlanabilecek.