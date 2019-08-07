Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanlar Kurulu, milyonlarca SSK SGK ve Bağkur emeklisini yakından ilgilendiren bir talep dile getirdi. Emeklilerin büyük bir kısmının ev sahibi olmadığı ve emekli aylıkları içerisinde ev kirasının önemli bir gider kalemi olduğu tespitinde bulunarak, hükümetten önemli isteklerde bulundu. Emeklinin gelirinin ortalama 600 lirası kira ve ısınmaya gitmekte. Hükümetten talebimiz, kışın zorlu koşullarında emeklilere 'kira ve yakacak yardımı' yapılması şeklinde açıklandı. Bu arada dar gelirliler için verilen kira yardımında bazı şartlara uygunluk sağlanması gerekmektedir. Bu şartlara uygunluk sağlayan kişiler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı birimlerine başvuru yaparak, ilgili yardımı alabilirler. Peki SSK SGK Bağkur emeklisi kira ve yakacak yardımı başvuru şartları nedir? Emekliye ve dar gelirliye kira yardımı nasıl alınır?