Ülkemizde bir milyon fazla taşeron işçisi bulunmakla beraber belediyeler ve çeşitli kamu kurumlarında görev icra eden taşeron hakları da ilgili ekibe geçme sonucundan sonra iyileştirilmeye başlandı. Özellikle kamu işçilerinin son zamanlarda beklediği en önemli haberlerden biri de özlük haklarında iyileştirme olup bu kapsamda ele alınan konular meclisin tatile girmesi ile Ekim ayına kadar ertelendi. 2019 yılı içerisinde ise taşeron işçilerine yönelik zam ve ödemeler yapılması planlanmış ve bu kapsamda yaklaşan Kurban Bayramı öncesi ise yapılacak olan bu ödeme ve zam miktarları birçok kamu işçisi tarafından merakla beklenmekteydi. İşte 2019 yılı itibari ile işçilere ödenecek olan miktarlar ve zamlar. Peki 4-D'li işçi tediye ve bayram ikramiyesi ne kadar?