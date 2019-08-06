Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 07.08.2019 09:11
  • Son Güncelleme: 07.08.2019 09:11

Kadroya geçen ye yapılan tüm lar! ve ?

2019 yılı itibari ile lere yapılan lar hakkında detaylı bilgiler bulabilirsiniz.Site de taşeron işçilere şu ana kadar yapılmış zamların derlemesi mevcuttur. 2019 yılı içinde gündemden hiç düşmeyen taşeron işçilerin haklarında ve çalışma şartlarındaki düzenlemeler meclis tarafınca ele alınmakta olup bunun yanında işçilerin mali ve toplumsal hakları kapsamında ödenecek olan bayram yardımı ve si meblağı ve tarihleri de belli oldu. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala milyonlarca taşeron işçisini sevindirecek haber doğrultusunda kamu müessese ve müesseselerinde 4/D'li olarak çalışan işçiler bu yardımdan yararlanacak.

4-D'li işçi tediye ve bayram ikramiyesi ne kadar?

Ülkemizde bir milyon fazla taşeron işçisi bulunmakla beraber belediyeler ve çeşitli kamu kurumlarında görev icra eden taşeron hakları da ilgili ekibe geçme sonucundan sonra iyileştirilmeye başlandı. Özellikle kamu işçilerinin son zamanlarda beklediği en önemli haberlerden biri de özlük haklarında iyileştirme olup bu kapsamda ele alınan konular meclisin tatile girmesi ile Ekim ayına kadar ertelendi. 2019 yılı içerisinde ise taşeron işçilerine yönelik zam ve ödemeler yapılması planlanmış ve bu kapsamda yaklaşan Kurban Bayramı öncesi ise yapılacak olan bu ödeme ve zam miktarları birçok kamu işçisi tarafından merakla beklenmekteydi. İşte 2019 yılı itibari ile işçilere ödenecek olan miktarlar ve zamlar. Peki 4-D'li işçi tediye ve bayram ikramiyesi ne kadar?

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriKadroya geçen taşeron işçiye yapılan tüm zamlar! 4-D'li işçi tediye ve bayram ikramiyesi ne kadar?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri