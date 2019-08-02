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  • 02.08.2019 11:52
  • Son Güncelleme: 02.08.2019 12:05

Taşeron işçilere enflasyon, mı var mı? ve ikramiye ücreti ne kadar, ödeme tarihi!

Kamu işçileri için müjdeli haber geldi. Bu bağlamda devlet ve bağlı müesseselerinde çalışan işçilere bu yıl ek ödemenin birinci yarısı 9 Ağustos’ta, diğer yarısı da 13 Aralık’ta yapılacak. Kamu işçilerine bu yıl ek ödemenin ilk yarısı 9 Ağustos Cuma günü verilecek. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılmasına ilişkin 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere ek ödemenin tarihleri belli oldu. Kamu işçilerine bu yıl verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 9 Ağustos’ta, ikinci yarısı ise 13 Aralık’ta gerçekleştirilecek. Peki kadroya geçen taşeron işçilere enflasyon ve mı var mı? İşte tüm detaylar ve gelişmeler

Kamu işçilerinin ek ödeme tarihleri belli oldu

Kadroya geçen taşeron işçilere enflasyon ve asgari ücret zammı var mı? Kadroya geçen işçiler ile kamu işçilerine her sene 52 günlük ilave tediye ödemesi yapılıyor. İkramiye olarak nitelendirilen bu ödemeler 13'er günlük ödemeler şeklinde senede 4 kere gerçekleştiriliyor. Bu ödemelerin ilk iki tanesi senenin ilk yarısında gerçekleştirildi. Kalan iki tanesi ise senenin ikinci bölümünde gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz sene ilk ilave tediye ödemeleri 17 Ağustos 2018 tarihinde yapılmıştı. Bu arada 2019 yılına girildiğinde düşük maaş zammı alan işçiler maaşlara enflasyon farkının getirilmesini istiyor. Kurumlarda çalışan taşeron işçilerin maaşlarına asgari ücret tutarında zam yapılması konusu herhangi bir adım atılmış bulunmuyor. Toplu sözleşme gereğince maaşlarına yüzde 4 oranında zam yapılan taşeron işçilerden maaşları asgari ücretin altında olan olursa o maaşlar asgari ücret seviyesine çekilecek.

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HaberlerEkonomi HaberleriTaşeron işçilere enflasyon, asgari ücret zammı var mı? Kamu işçisi ilave tediye ve ikramiye ücreti ne kadar, ödeme tarihi!
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