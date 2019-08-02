Kadroya geçen taşeron işçilere enflasyon ve asgari ücret zammı var mı? Kadroya geçen işçiler ile kamu işçilerine her sene 52 günlük ilave tediye ödemesi yapılıyor. İkramiye olarak nitelendirilen bu ödemeler 13'er günlük ödemeler şeklinde senede 4 kere gerçekleştiriliyor. Bu ödemelerin ilk iki tanesi senenin ilk yarısında gerçekleştirildi. Kalan iki tanesi ise senenin ikinci bölümünde gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz sene ilk ilave tediye ödemeleri 17 Ağustos 2018 tarihinde yapılmıştı. Bu arada 2019 yılına girildiğinde düşük maaş zammı alan işçiler maaşlara enflasyon farkının getirilmesini istiyor. Kurumlarda çalışan taşeron işçilerin maaşlarına asgari ücret tutarında zam yapılması konusu herhangi bir adım atılmış bulunmuyor. Toplu sözleşme gereğince maaşlarına yüzde 4 oranında zam yapılan taşeron işçilerden maaşları asgari ücretin altında olan olursa o maaşlar asgari ücret seviyesine çekilecek.