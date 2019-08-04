Camel sigaralarına ne zaman zam geleceği merak konusu oldu. Bazı sigaralara 3 Ağustos tarihinden itibaren geçerli zammın yapılmasının ardından Camel grubuna zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Sosyal medyada vatandaşlar konu ile ilgili araştırmalara devam ediyor. Peki, Camel Slender, White, Brown, Black, Deep Dark Blue sigara zammı gelecek mi? Camel fiyatı kaç para? İşte 4 Ağustos Camel güncel fiyatlar... Japon Tobacco International grubu içerisinde yer alan Camel sigara fiyatlarına zam gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Ancak konu ile ilgili herhangi bir açıklama bulunmuyor.