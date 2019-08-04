Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 05.08.2019 11:29
  • Son Güncelleme: 05.08.2019 11:29

, , , Black, sigara mı geldi mi? 4 fiyatı ne kadar?

Camel güncel sigara fiyatları merak ediliyor. markalarına yapılan sigara mı sonrası grubunda yer alan Camel marka sigaralarına ne zaman zam geleceği konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, , , , Black, sigara zammı gelecek mi? Camel fiyatı kaç para? İşte 4 güncel fiyatlar... Tekel tarafından satılan Winston, Parliament, Marlboro ve Winston - MUratti gibi sigara markaları için henüz bir zam açıklaması yapılmadı. Ancak British American Tobacco sigara zam açıklaması sonrası kısa sürede Tekel markasının da yukarıda yer alan sigara markaları için zam açıklaması yapması bekleniyor.

2019 Camel sigara fiyatları! Ne kadar zam geldi?

Camel sigaralarına ne zaman zam geleceği merak konusu oldu. Bazı sigaralara 3 Ağustos tarihinden itibaren geçerli zammın yapılmasının ardından Camel grubuna zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Sosyal medyada vatandaşlar konu ile ilgili araştırmalara devam ediyor. Peki, Camel Slender, White, Brown, Black, Deep Dark Blue sigara zammı gelecek mi? Camel fiyatı kaç para? İşte 4 Ağustos Camel güncel fiyatlar... Japon Tobacco International grubu içerisinde yer alan Camel sigara fiyatlarına zam gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Ancak konu ile ilgili herhangi bir açıklama bulunmuyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriCamel Slender, White, Brown, Black, Deep Dark Blue sigara zammı geldi mi? 4 Ağustos Camel fiyatı ne kadar?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri