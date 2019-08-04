2019 yılında evde bakım maaşlarına da zam yapıldı ve yeni maaş bin 315 lira oldu. Evinde hasta, engelli ya da yaşlılara bakan ve devlet tarafından ödenen 2022, engelli maaşları Kurban Bayramı öncesinde yatar mı, 11 Ağustos öncesi evde bakım maaşları hangi illerde yatar araştırması başladı. Evde bakım maaşları hakkında henüz resmi açıklama yok. 65 yaş maaşı üç ayda bir ödeniyor. Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında veriliyor. 65 yaş aylığı PTT şubelerinden alınabiliyor. Peki 65 yaş aylığı yaşlılık aylığı alanlara 1000 liralık bayram ikramiyesi var mı? İşte detaylar