Başkan Erdoğan'dan ekonomi mesajı



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Şehir Hastanesi ve İstanbul-İzmir Otoyolu Ortak Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Ekonomiye ilişkin çok önemli mesajlar veren Başkan Erdoğan, faizlerin daha da düşeceğini söyleyerek, enflasyonun da düşeceği müjdesini verdi. Yatırımcılara da 'Hemen harekete geçin' diyen Erdoğan, "Herkes artık ekonomimizle ilgili spekülasyonlara kulaklarını tıkayıp işine gücüne bakmalı." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın dev açılışta ekonomiye ilişkin verdiği mesajlar şöyle:

Biz ülkemizin ve milletimizin hak, hukuk ve geleceğini düşünüyoruz. 2013'ten bugüne kadar Türkiye'nin yaşadığı meseleler herhangi bir ülkenin başına gelse düştükleri yerden kalkamazlardı. Biz Allah'ın yardımı milletimizin desteği ile bunların süresinden geliyoruz . Pençe 1'i, Pençe 2'yi takip ediyorsunuz değil mi? Birer birer yok ediyoruz. Merkez Bankası faizleri indirdi, daha da inecek. Müjdeyi veriyorum enflasyon da düşecek, bunu da göreceksiniz.





HEMEN YAPIN

Yatırımcı kardeşlerime sesleniyorum. Hemen yapın. Döviz kuru belli seviyenin üzerine çıkamıyor. Bankalar faiz indirimi duyuruyor. 50 milyonun üzerine çıktık turist sayısında. Buraya gelmeden yapamıyorlar. İhracatımız yıllık 170 milyar doları geçti. Cari açığımız 2,4 milyar dolara 58 milyar dolardan geriledi.

TUZAKLAR KURANLARIN ELİNDE KALDI

Ekonomi bombası tuzakları kuranların elinde kaldı. Herkes artık ekonomimizle ilgili spekülasyonlara kulaklarını tıkayıp işine gücüne bakmalı. Yeni yatırım mı yapacaksınız, hemen yapın. Projeniz, plan ve girişim planınız mı var hemen yapın.

YENİ BİR ŞAHLANIŞ DÖNEMİNE GİRECEĞİZ

Suriye'den Doğu Akdeniz'e ülkemizin hakkını korumak için gece gündüz mücadeleye devam edeceğiz. Bakanlarımız, kurumlarımız Türkiye'ye hedeflerine ulaştırmak için çalışacak. Önümüzdeki 1 yılı geride bıraktığında yeni şahlanış dönemine gireceğiz.