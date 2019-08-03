İşte dolandırıcıların yöntemi: İcra dosyalarını 100 liraya...

Sosyal medya sitelerini haksız kazanç elde etmek için kullananların sayısı her geçen gün artıyor. Dünyada en fazla üyeye sahip sosyal medya sitesinde de bazı sayfalarda dolandırıcılık vakalarına rastlanıyor.

Hiçbir şekilde denetlenmeyen sayfalarda yasa dışı işlemler gerçekleştiriliyor.

Facebook'ta ortaya çıkan yeni vaka ise hacizlik dosyalara ilişkin. E-Devlet'te UYAP vasıtasıyla görünen icralık dosyaların kaldırıldığına ilişkin ilanlar Facebook'ta yer almaya başladı.

Milliyet'in haberine göre Facebook'ta verilen ilana göre, "Hacizlik dosyalarınız E-Devlet'ten kaldırılır. Bu vesileyle senetle satış yapan yerlerden telefon, beyaz eşya gibi ürünler alabilirsiniz. Sadece icralık dosyaları kaldırıyoruz. Trafik cezası, vergi borcu gibi dosyaları kaldırmıyoruz. Ücretini dosyalar silindikten sonra alıyoruz. Ön ödeme kesinlikle yoktur. İlgilenenler özelden ulaşabilir." açıklaması bulunuyor.

KÖTÜ NİYET VAR

Sosyal medya aracılığıyla verilen ilanda senetle satış yapan yerlerden telefon ve beyaz eşya alınması ve ödenmemesi halinde icralık olunması durumunda icralık dosyaların E-Devlet'ten kaldırıldığı belirtiliyor. Bu iş için ise dolandırıcılar sadece 100 lira talep ettiklerini belirtiyor.

BANKA BORCUNU 100 LİRAYA SİLİYORLAR

İlanı veren kişiye aldanan bazı vatandaşlar konuya ilişkin bilgi almak istediğinde ise banka borçlarının da 100 lira karşılığında silindiğini iddia ediyor.

HASARLI ARAÇLARIN HASAR KAYITLARINI SİLDİKLERİNİ İDDİA EDİYORLAR!

Facebook'ta yine bir dolandırıcılık vakası geçtiğimiz günlerde yaşanmıştı. Hasar kayıtlı araçların hasar bilgilerinin TRAMER sisteminden silindiğini ve hasar rakamına göre fiyat verdikleri ortaya çıkmıştı. Ortalama olarak 30 bin liralık hasarı 8 bin lira karşılığında sildiğini iddia eden dolandırıcıya karşı Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi hemen açıklamada bulunmuş ve sistemlerinden kayıtlı bilgilerin silinmesinin mümkün olmadığını, bu tarz dolandırıcılık faaliyetlerine ilişkin vatandaşların itibar etmemeleri konusunda uyarı yapmıştı.



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