Lark, LM, Chesterfield sigaralarına ne zaman zam geleceği merak konusu oldu. Bazı sigaralara 3 Ağustos tarihinden itibaren geçerli zammın yapılmasının ardından Lark, LM, Chesterfield grubuna zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyordu. Sosyal medyada dolaşan iddiaya göre Lark, LM, Chesterfield grubuna ne zaman zam geleceği belli oldu. Peki, Lark, LM, Chesterfield sigara zammı ne zaman gelecek? İşte 3 Ağustos güncel sigara fiyatları...

LARK, LM, CHESTERFİELD SİGARA ZAMMI NE ZAMAN GELECEK?

Philip Morris grubu içerisinde yer alan Lark, LM, Chesterfield sigara fiyatlarına ne zaman ve ne kadar zam geleceği merak ediliyor. Sosyal medyada dolaşan bilgiye göre, Lark, LM, Chesterfield markalarına 5 Ağustos Pazartesi gününden itibaren 3 TL zam yapılacağı iddia ediliyor.

GÜNCEL PHİLİP MORRİS SİGARA FİYATLARI

Marlboro Edge: 13,00 TL

Marlboro: 15,00 TL

Marlboro Touch: 14,00 TL