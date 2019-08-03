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  • 03.08.2019 11:42
  • Son Güncelleme: 03.08.2019 11:42

Parliament, Murattı, Murattı Blu sigara zammı ne zaman gelecek? 3 Ağustos güncel sigara fiyatları

Parliament ve Murattı güncel sigara fiyatları merak ediliyor. British American Tobacco markalarına yapılan sigara zammı sonrası Philip Morris grubunda yer alan Parliament ve Murattı sigaralarına ne zaman zam geleceği konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, Parliament, Murattı, Murattı Blu sigara zammı ne zaman gelecek? İşte 3 Ağustos güncel sigara fiyatları...

Parliament sigara zammı ne zaman gelecek?

Parliament ve Murattı sigaralarına ne zaman zam geleceği merak konusu oldu. Bazı sigaralara 3 Ağustos tarihinden itibaren geçerli zammın yapılmasının ardından Parliament ve Murattı grubuna zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyordu. Sosyal medyada dolaşan iddiaya göre Parliament ve Murattı grubuna ne zaman zam geleceği belli oldu. Peki, Parliament, Murattı, Murattı Blu sigara zammı ne zaman gelecek? İşte 3 Ağustos güncel sigara fiyatları...

PARLİAMENT, MURATTI SİGARA ZAMMI NE ZAMAN GELECEK?

Philip Morris grubu içerisinde yer alan Parliament, Murattı, Murattı Blu sigara fiyatlarına ne zaman ve ne kadar zam geleceği merak ediliyor. Sosyal medyada dolaşan bilgiye göre, Parliament ve Murattı markalarına 5 Ağustos Pazartesi gününden itibaren 3 TL zam yapılacağı iddia ediliyor.

GÜNCEL PHİLİP MORRİS SİGARA FİYATLARI

Marlboro Edge: 13,00 TL

Marlboro: 15,00 TL

Marlboro Touch: 14,00 TL

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