Winston, Winston Slender, Dark Blue, Deep Blue sigara zam gelecek mi? 3 Ağustos Winston fiyatı kaç para?

Winston sigaralarına ne zaman zam geleceği merak konusu oldu. Bazı sigaralara 3 Ağustos tarihinden itibaren geçerli zammın yapılmasının ardından Winston grubuna zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Sosyal medyada vatandaşlar konu ile ilgili araştırmalara devam ediyor. Peki, Winston, Winston Slender, Dark Blue, Deep Blue sigara fiyatı kaç para? İşte 3 Ağustos Winston güncel fiyatlar...

WİNSTON SİGARALARINA ZAM GELECEK Mİ?

Japon Tobacco International grubu içerisinde yer alan Winston sigara fiyatlarına zam gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Ancak konu ile ilgili herhangi bir açıklama bulunmuyor. Winston sigaralarına zam gelip gelmeyeceği konusunda bir açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

JTİ GÜNCEL SİGARA FİYATLARI

WINST 13.00

WINST SLE 12.00

WINS DRK BL & DP BL 12.00

CML 12.00

CML SLE 11.5

CML RWRK 12.00

MNT CRL 11.5

MNT CRL SLE 11.00

LD 11.00