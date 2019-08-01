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  • 01.08.2019 14:29
  • Son Güncelleme: 01.08.2019 14:41

dönemi memur maaşı mı kaç lira? ne kadar?

Milyonlarca memuru ilgilendiren için görüşmeler başladı. Kamu işveren heyeti ile kamu görevlileri sendikaları heyeti arasında gerçekleştirilecek 5'inci dönem toplu sözleşme görüşmesinde masaya gelecek teklifler belli oldu. Memur-Sen, , Kamu Sen'in en düşük memur mı için talep ettiği rakamlar netleşti. İşte memurun dönemi için istenen zam miktarı ve toplantıya ilişkin detaylar haberimizde yer alıyor. Memur zammında 2020-2021 dönemi için en düşük talep 4 bin liradan başlıyor. Memurun pazarlık görüşmeleri bu yıl Kurban Bayramı'na rastladığı için, öncesinde anlaşma olmadığı takdirde 11-14 Ağustos tarihlerinde çalışmalara ara verilmesi gerekecek. Peki 2020-2021 dönemi zammı kaç lira? İşte ne kadar?

Memur zammı 2020-2021 dönemi kaç lira?

2020-2021 dönemi memur maaşı toplu sözleşme zammı kaç lira? En düşük memur maaşı ne kadar? Memur toplu sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos itibariyle saat 14.00'te başladı. Memur zammında 2020-2021 dönemi için en düşük talep 4 bin liradan başlıyor. Toplu sözleşme görüşmelerinde 11 hizmet kolunu, en çok üyeye sahip sendikalar temsil ediyor. Bu sendikaların tamamı MEMUR-SEN üyesi sendikalardan oluşuyor. Memur-Sen, KESK ve Kamu-Sen'in memur için talepleri birbirinden farklı. Halen 3.334 TL olan en düşük memur maaşı 2020 ocak ayında 3.908 TL'ye; 3.852 TL olan evli, eşi çalışmayan ve iki çocuklu en düşük memur maaşı da 4.485 TL'ye yükseltilsin şeklinde teklif sundular

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