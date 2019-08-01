2020-2021 dönemi memur maaşı toplu sözleşme zammı kaç lira? En düşük memur maaşı ne kadar? Memur toplu sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos itibariyle saat 14.00'te başladı. Memur zammında 2020-2021 dönemi için en düşük talep 4 bin liradan başlıyor. Toplu sözleşme görüşmelerinde 11 hizmet kolunu, en çok üyeye sahip sendikalar temsil ediyor. Bu sendikaların tamamı MEMUR-SEN üyesi sendikalardan oluşuyor. Memur-Sen, KESK ve Kamu-Sen'in memur için talepleri birbirinden farklı. Halen 3.334 TL olan en düşük memur maaşı 2020 ocak ayında 3.908 TL'ye; 3.852 TL olan evli, eşi çalışmayan ve iki çocuklu en düşük memur maaşı da 4.485 TL'ye yükseltilsin şeklinde teklif sundular