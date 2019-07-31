Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanlar Kurulu, emeklileri yakından ilgilendiren mevzuları görüştü. TÜED Başkanlar Kurulu, emeklilerin büyük bir kısmının ev sahibi olmadığı ve emekli aylıkları içerisinde ev kirasının önemli bir gider kalemi olduğu tespitinde bulunarak, hükümetten önemli isteklerde bulundu. Bunlardan bir tanesi yine milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiriyor. Emeklinin gelirinin ortalama 600 lirası kira ve ısınmaya gitmekte. Hükümetten talebimiz, kışın zorlu koşullarında emeklilere 'kira ve yakacak yardımı' yapılması şeklinde açıklandı. Peki SSK SGK Bağkur emeklisi kira ve yakacak yardımı müracaat şartları nedir? Emekliye kira yardımı nasıl alınır?