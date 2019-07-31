Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanlar Kurulu, emeklileri yakından ilgilendiren mevzuları görüştü. TÜED Başkanlar Kurulu, emeklilerin büyük bir kısmının ev sahibi olmadığı ve emekli aylıkları içerisinde ev kirasının önemli bir gider kalemi olduğu tespitinde bulunarak, hükümetten önemli isteklerde bulundu. Bunlardan bir tanesi yine milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiriyor. Emeklinin gelirinin ortalama 600 lirası kira ve ısınmaya gitmekte. Hükümetten talebimiz, kışın zorlu koşullarında emeklilere 'kira ve yakacak yardımı' yapılması şeklinde açıklandı. Peki SSK SGK Bağkur emeklisi kira ve yakacak yardımı müracaat şartları nedir? Emekliye kira yardımı nasıl alınır?
Emekliye kira yardımı nasıl alınır? SSK SGK Bağkur emeklisi kira ve yakacak yardımı başvuru şartları nedir?
SSK SGK Bağkur emeklisi kira ve yakacak yardımı başvuru şartları! Emekliye kira yardımı nasıl alınır? Türkiye Emekliler Derneği şube başkanları emekliye kira yardımı için Ankara'da bir araya geldi. İşte TÜED'in emekliler için aralarında kira yardımının da olduğu talepleri... "Kira fiyatlarındaki artış ve ısınma giderlerinin yükselmesi, emeklilerimizin hane halkı tüketim harcamalarını yükseltmekte ve bu harcamalar bin lira aylık alan bir emeklinin gelirinin yaklaşık yüzde 60'ına denk gelmektedir. Emeklilerimizin bilhassa kış aylarında yakıt ve kira desteğine ihtiyaç duyduğu açıkça ortadadır. Hükümetten talebimiz, zorlu kış koşullarında geçimlerine katkı sağlayacak şekilde emeklilere 'kira ve yakacak yardımı' adı altında ek bir ödemenin yapılmasıdır."
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