Emekli ol kanseri kov

Kanser, hem dünyada hem de ülkemizde giderek artış gösteriyor. İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak, kanserde genetik faktörler ve erken teşhise dikkat çekiyor. Şu bilgileri veriyor:
Kadınlarda ve erkeklerde hangi kanser türleri görülüyor?
Kanser kalp hastalıklarından sonra dünyada ölüm nedenleri arasında ikinci sırada geliyor. Erkeklerde en çok akciğer ile prostat kanseri görülüyor. Kadınlardaysa meme kanseri birinci sırada yer alıyor. Dünyada her 8 kadından birinde meme kanseri ortaya çıkıyor. Bunun yanı sıra rahim, rahim içi kanseri ve akciğer kanserinin görülme sıklığı yükseldi.
Kanserin nedenleri nelerdir?
Kanserin nedenleri arasında; düzensiz beslenme, genetik koşullar, sigara ve alkol kullanımı bulunuyor.
Kanserden korunmak için neler yapmak gerekir?
Eğer bir kişinin anneannesinde ve annesinde meme kanseri varsa bu risk 2,5 kat artıyor. Risk altındaki kişinin düzenli tarama programına gitmesi gerekiyor. Riski azaltan en önemli faktör erken teşhis. Düzenli beslenme de çok önemli. Katkı maddeleri içeren gıdalardan uzak durmak gerekiyor. Doğal ve işlenmemiş besinleri tüketmeliyiz.
Stresi azaltmak, kanserden korur mu?
Stres kanserin nedenleri arasında önemli bir faktör. Araştırmalara göre stresle baş edemeyen insanlarda belli tür hastalıklar çok daha net ve erken ortaya çıkıyor. 55 yaşından sonra emeklilik erken ölüm nedenleri arasında. Erken emekli olanlar daha uzun süre yaşıyor. Kansere yakalanma riskini de azaltıyor. Çünkü günlük hayatlarında strese daha az maruz kalıyorlar. Düzenli yürüyüş, diyet, yoga, pilates ve terapi gibi yöntemler önemli...
Kadınlarda ve erkeklerde hangi kanser türleri görülüyor?
Kanser kalp hastalıklarından sonra dünyada ölüm nedenleri arasında ikinci sırada geliyor. Erkeklerde en çok akciğer ile prostat kanseri görülüyor. Kadınlardaysa meme kanseri birinci sırada yer alıyor. Dünyada her 8 kadından birinde meme kanseri ortaya çıkıyor. Bunun yanı sıra rahim, rahim içi kanseri ve akciğer kanserinin görülme sıklığı yükseldi.
Kanserin nedenleri nelerdir?
Kanserin nedenleri arasında; düzensiz beslenme, genetik koşullar, sigara ve alkol kullanımı bulunuyor.
Kanserden korunmak için neler yapmak gerekir?
Eğer bir kişinin anneannesinde ve annesinde meme kanseri varsa bu risk 2,5 kat artıyor. Risk altındaki kişinin düzenli tarama programına gitmesi gerekiyor. Riski azaltan en önemli faktör erken teşhis. Düzenli beslenme de çok önemli. Katkı maddeleri içeren gıdalardan uzak durmak gerekiyor. Doğal ve işlenmemiş besinleri tüketmeliyiz.
Stresi azaltmak, kanserden korur mu?
Stres kanserin nedenleri arasında önemli bir faktör. Araştırmalara göre stresle baş edemeyen insanlarda belli tür hastalıklar çok daha net ve erken ortaya çıkıyor. 55 yaşından sonra emeklilik erken ölüm nedenleri arasında. Erken emekli olanlar daha uzun süre yaşıyor. Kansere yakalanma riskini de azaltıyor. Çünkü günlük hayatlarında strese daha az maruz kalıyorlar. Düzenli yürüyüş, diyet, yoga, pilates ve terapi gibi yöntemler önemli...
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