SGK SSK ve Bağkur emeklileri için müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Enflasyon farkını alan emekliler bayram öncesi ise ikramiyelerine kavuşacaklar. Sevindiren bir diğer haber ise şu şekilde emekli maaşına ek olarak 3 maaş avans, 10 maaş kredi verilebilecek. Bu bağlamda SGK, SSK ve Bağ- Kur'lu emeklilere kredi ve ön ödeme ödemesi yapılmakta. Emekli maaşlarının bağlanması için bekleyenlere ön ödeme ödemesi kapsamında toplumsal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafınca 2019 yılı asgari ücretin (net) meblağı kadar ödemeler yapılmaktadır... Emeklilik başvurusunu icra eden ve aylığı 90 gün içinde bağlanamayanlar, yazılı başvuru yaparak avans alabiliyor. SGK, bu kişilere, net asgari ücretin 3 katına kadar ödeme yapıyor. şu demek oluyor ki bu yıl müracaat yapan 6 bin 62 liraya varan ön ödeme alabiliyor.