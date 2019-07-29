Yüksek faizlerin aşağı çekilmeye başlanmasıyla doların yükseleceği iddiaları tutmadı. Dolar/TL, son faiz indirim ardından 5,70'ten 5,65'e kadar geriledi. Aynı dönemde avro/TL de 6,38'den 6,28'e düştü. Özellikle dolar karşısında değerlenen TL'nin faiz indirimleri geldikçe bu gücünü daha da artırarak pariteyi 5,50 bandına getirme ihtimali yükseldi.

YeniŞafak'ın haberine göre faizlerdeki düşüşün devam ederek piyasalara yansımasıyla enflasyondaki gerileme seyrinin de hızlanması bekleniyor. Öyle ki faizlerin yüzde 24'lerde seyrettiği Ekim 2018 döneminde enflasyon (TÜFE) yıllık bazda yüzde 25'lere çıkmışken, yüzde 19,75'lik faiz düşüşüyle birlikte hali hazırda yüzde 15,7'lerde seyreden yıllık TÜFE'nin mevsimsel etkilerin de katkısıyla önümüzdeki aylarda daha da inmesi bekleniyor. Bunun yanı sıra ekonomistler, ticari kredi ve mevduat faizlerinde de önümüzdeki aylarda düşüş olacağını öngördüklerini dile getirdi.





TİCARİ KREDİ FAİZİ DE 2-3 PUAN DÜŞER

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini 425 baz puan düşürerek yüzde 24'ten 19,75'e çekmesinin ardından gözler mevduat ve kredi faiz oranlarına çevrildi. Yurt içinde enflasyonun yüzde 15 seviyelerine inmesi, döviz kurlarındaki geri çekilme, cari açıktaki iyileşme, büyümenin pozitif tarafa geçiyor olması ve ülke risk primindeki düşüş Türk lirası (TL) varlıklara alım getirdi.

Merkez Bankasının son faiz kararının, hem mevduat hem de kredi faizlerinde gelecek aylarda 2-3 puanlık düşüşü beraberinde getirmesi bekleniyor. TCMB verilerine göre, bankalarca açılan kredilere uygulanan ağırlıklı ortalama ihtiyaç kredi faizi 2018 sonunda yüzde 32,4 iken, 19 Temmuz'da bu oran yüzde 26,9'a geriledi. Aynı dönemde yüzde 27,2 olan ticari kredi faizleri de 300 baz puanlık düşüşle yüzde 24,1'e indi. Konut kredi faiz oranları da yaklaşık 700 baz puanlık düşüşle yüzde 27'den yüzde 20,7'ye düştü.

MEVDUAT FAİZLERİ YÜZDE 18,85'TE

TEB Yatırım Araştırma Müdürü Övünç Gürsoy, 1 milyon TL için 6 banka ile 32 günlük mevduat araştırması yaptıklarını belirtti. TL mevduat faizlerinin geçen haftaya göre ortalamada 260 baz puan düşerek yüzde 18,85'e gerilediğine işaret eden Gürsoy, "Yılbaşından bu yana TL mevduat faizindeki ortalama düşüş 390 baz puana ulaştı. Döviz mevduat faizleri ise haftalık bazda 13 baz puan gerileyerek ortalama yüzde 2,91 oldu. Önümüzdeki haftalarda TL mevduat faizlerinde 100 baz puan daha gerileme olmasını muhtemel görüyoruz" ifadelerini kullandı.





Gürsoy, buna ek olarak, yılın ikinci yarısında 6 ay ileri vadeli swap eğrisinin 300 baz puana yakın TCMB faiz indirimini fiyatladığını kaydetti.

MERKEZ İNDİRİMLERE DEVAM EDER

Övünç Gürsoy, kredi faizlerinde de düşüş görüleceğini ancak vade etkisinden dolayı bunun hemen olmayacağını ifade etti. "Ticari kredi faizlerinde önümüzdeki aylarda 2-3 puan düşüş bekliyorum" diyen Gürsoy, tahvil tarafına faiz indirimi sonrası alım geldiğini kaydetti. Gürsoy, TCMB'nin, eylül ve kasım toplantılarında faiz indirimlerine devam edebileceğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu beklentiyle tahvil alımlarında artış görebiliriz. 2 yıllık tahvil faizlerinde kısa vadede yüzde 15,5, 10 yıllıklarda yüzde 14,5 seviyeleri muhtemeldir. Genelde tahvil yatırımcısı gelmeden hisse yatırımcısı gelmez. Eğer enflasyondaki aşağı yönlü trend kalıcı olursa ve kurda oynaklık azalırsa yabancı yatırımcının TL varlıklara ilgisi artacaktır. Döviz mevduatları tarihsel zirve seviyelerine geldi. Döviz mevduatlarının çözülmesi için tüketici ve reel sektör güveninde düzelme olmasını beklemeliyiz. Yüksek enflasyon da döviz talebini artırmaktadır. Enflasyonun kalıcı olarak düşeceğine dair beklentiler kuvvetlenirse dolarizasyon azalacaktır."