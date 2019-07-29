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  • 29.07.2019 09:17
  • Son Güncelleme: 29.07.2019 09:17

son dakika! 29 Temmuz ve ne kadar oldu? Güncel döviz kurları

son dakika... Geçtiğimiz hafta kapanış gününde ABD'De açıklanan güçlü ekonomik verilerin ardından 3 kuruşluk düşüş yaşamıştı. 26 Temmuz'u 5.66 liradan tamamlayan dolar/TL, 29 Temmuz'a 5.6710 liradan başladı. Peki, bugün ve , kaç TL oldu? İşte 29 Temmuz güncel döviz kurları...

Son dakika... Dolar, Cuma günü açıklanan beklentilerden güçlü ABD ekonomik büyüme verisinin ardından kazanımlarını koruyarak iki ayın zirvesine yakın seyretti. Dolar endeksi Cuma günü 98.093 ile iki ayın zirvesine çıktıktan sonra bu sabah 97.919 düzeyindeydi. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 29 Temmuz güncel döviz kurları...

DOLAR
Alış: 5,6654
Satış: 5,6678

EURO
Alış: 6,3021
Satış: 6,3089

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