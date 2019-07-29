Son dakika... Dolar, Cuma günü açıklanan beklentilerden güçlü ABD ekonomik büyüme verisinin ardından kazanımlarını koruyarak iki ayın zirvesine yakın seyretti. Dolar endeksi Cuma günü 98.093 ile iki ayın zirvesine çıktıktan sonra bu sabah 97.919 düzeyindeydi. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 29 Temmuz güncel döviz kurları...

DOLAR

Alış: 5,6654

Satış: 5,6678

EURO

Alış: 6,3021

Satış: 6,3089