Son dakika... Dolar, Cuma günü açıklanan beklentilerden güçlü ABD ekonomik büyüme verisinin ardından kazanımlarını koruyarak iki ayın zirvesine yakın seyretti. Dolar endeksi Cuma günü 98.093 ile iki ayın zirvesine çıktıktan sonra bu sabah 97.919 düzeyindeydi. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 29 Temmuz güncel döviz kurları...
DOLAR
Alış: 5,6654
Satış: 5,6678
EURO
Alış: 6,3021
Satış: 6,3089
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