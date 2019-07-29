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  • 29.07.2019 09:26
  • Son Güncelleme: 29.07.2019 09:26

nda son dakika hareketliliği! 29 Temmuz , gram, çeyrek,

29 Temmuz son dakika... İstanbul Kapalıçarşı'da, geçtiğimiz hafta kapanışında çeyrek altın 420,00 lira, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise perşembe günkü kapanışa göre yüzde 1,03 azalışla 257,70 liradan işlem görmüştü. Peki, şu dakikalarda , gram altın, çeyrek ve tam altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları Fed'in faizleri indirme kararı alacağı tahmin edilen bu haftaki para politikası kararı öncesinde değer kazandı. Altının spot piyasada ons başına yüzde 0.4 artışla 1,423.49 dolardan işlem gördü. Güncel altın fiyatları yatırımcıların gündeminde. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 29 Temmuz canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

29 Temmuz Pazartesi günü canlı altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

29 Temmuz Pazartesi günü gram altın 258,53 liradan alınırken, 258,58 liradan satılıyor.

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