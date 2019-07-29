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  • 29.07.2019 20:17
  • Son Güncelleme: 29.07.2019 20:36

! Dolarda sert düşüş! ? İşte son durum...

Dolarda son dakika... 'nin geçen hafta 425 baz puanlık indirimi sonrası önce 5.70'ten 5.76'ya çıkan, ardından 5.65'e gerileyen dolar güne yatay başladı. Dolar 5.60 seviyesine kadar geriledi. Merkez Bankası’nın faiz indirim kararının ardından piyasanın ilk gününde doların düşüşü devam etti. Uzmanlar dolarda düşüşün süreceğini düşünüyor. Peki, uzmanların dolar tahmini kaç? İşte dolarda son durum...

Dolar kurunda, Cuma günü ABD'de açıklanan güçlü ekonomik verilere rağmen, 3 kuruşluk düşüş yaşanmıştı. Dolar geçen haftayı böylece 5.66 lira seviyesinde tamamladı.

SERT DÜŞÜŞ SÜRÜYOR
Tüm gözlerin çarşamba günü 'den gelecek kararına çevrileceği haftada ise dolar açılışı 5.6710 liradan başladı. 29 Temmuz günü aşağı yönlü hareketle dolar 5.60 seviyelerini gördü.

Merkez Bankası, politika faizini 425 baz puan indirerek yüzde 19.75 çekmişti...

Merkez Bankası 4.5 yıl sonra ilk kez faiz indirme kararı aldı. Geçen yılki kur saldırısının ardından Eylül ayında faizi 6.25 puan çekerek yüzde 24'e yükselten Merkez Bankası yeni başkan Murat Uysal'ın başkanlığındaki ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında, politika faizini 425 baz puan indirerek yüzde 19.75'e çekti.

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