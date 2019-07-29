29 Temmuz konut ve ihtiyaç kredisi faizleri düştü mü? Konut kredisi faizleri ne zaman düşer?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından faiz kararı geçtiğimiz hafta açıklandı. Kararın açıklanmasıyla birlikte gözler şimdi kredi faiz oranlarındaki son duruma çevrildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 425 baz puan düşürerek yüzde 24'ten yüzde 19,75'e çekti. Yaşanan bu gelişmenin ardından vatandaşlar konut ve ihtiyaç kredisi faizleri düştü mü sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor.
KREDİ FAİZ ORANLARI NE ZAMAN DÜŞECEK?
Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı almasının ardından bankaların da kısa bir süre sonra faiz oranlarını indirmesi bekleniyor.
Bankaların güncel kredi faiz oranlarını incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...
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