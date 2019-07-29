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  • 29.07.2019 21:00
  • Son Güncelleme: 29.07.2019 21:00

? Ağustos ayında ne zaman ödenecek?

Ağustos ayına sayılı günler kala yaklaşık 12.5 milyon emekli Ağustos ayı maaşları hakkında araştırma yapmaya başladı. Milyonlarca emekli vatandaş bayram öncesinde bin lira ikramiyeyi hesabında görecek. Ancak nın ne zaman yatırılacağı da merak konusu. Peki, ? nda ne zaman ödenecek?

Emekli maaşları bayram öncesinde yatırılacak mı?

Emekli maaşları Ağustos ayında ne zaman ödenecek? Emekli vatandaşlar Ağustos maaşını beklemeye başladı. Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı öncesinde heyecanlı bekleyiş devam ediyor. "Emekli maaşları bayram öncesinde yatacak mı?" sorusu şu sıralar arama motorlarında merakla araştırılan sorular arasında yer alıyor.

EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAM ÖNCESİNDE YATIRILACAK MI?

Şimdi gözler Ağustos ayında emekli maaşlarının yatırılacağı tarihe çevrildi. Ancak konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde haberimizin içinde yer alacak.

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