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  • 29.07.2019 08:50
  • Son Güncelleme: 29.07.2019 08:50

29 Temmuz son durum! ve Bağkur için emekli intibak yasası son dakika çıktı mı?

Milyonlarca emeklinin intibak umudu sürerken, maaşları artıracak yeni düzenlemeler gündemde. Gelir farkını azaltacak uygulamalar hayata geçirilecek, 'aylık bağlama oranları' eşitlenecek. Emekli vatandaşların beklediği İntibak yasası ile maaşlara yapılması söz konusu… 2019 son dakika çıkacak mı? Farklı tarihlerde aynı prim günü ve aynı kazançla emekli oldukları için maaşları arasında fark olan emekliler için intibak gündemde. 2000'den sonra emekli olanların gözü kulağı Meclis'ten çıkacak intibak yasasında. Bağ-Kur 2019 emekli intibak ek ödeme artış oranı ne kadar? Türkiye'de emekli maaşı hesabında 3 ayrı formül bulunuyor. En yüksek aylık bağlama oranı, 2000 yılına kadar olan çalışmalar için uygulanıyor. Onu, 2000- Eylül 2008 arası izliyor. En düşük aylık bağlama oranı ise Ekim 2008'den sonrası için uygulanıyor.

Milyonlarca emekli zam farklarını almaya başlarken şimdi ek ödeme ve intibak ile ilgili gelişmeleri takip ediyor. Bu anlamda intibak yasası ile ilgili son detayları haberimizde taşıdık. Temmuz ayının sn günleri içerisine girilirken, İntibak yasası ile ilgili olarak araştırmaları daha da artmış durumda. Emekli vatandaşların maaşlarında yükseliş sağlayacak olan İntibak yasası TBMM gündeminde bulunuyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun emekliler arasındaki gelir farkını en aza indirmek üzere bazı uygulamalara başlaması bekleniyor. Bu bağlamda maaş hesaplamalarında kullanılan aylık bağlama oranlarındaki eşitsizliklerin kaldırılması planlanıyor. Peki 28 Temmuz emekli maaşı intibak yasası son durum! SGK SSK ve Bağkur için emekli intibak yasası çıktı mı?

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