Milyonlarca emekli zam farklarını almaya başlarken şimdi ek ödeme ve intibak ile ilgili gelişmeleri takip ediyor. Bu anlamda intibak yasası ile ilgili son detayları haberimizde taşıdık. Temmuz ayının sn günleri içerisine girilirken, İntibak yasası ile ilgili olarak araştırmaları daha da artmış durumda. Emekli vatandaşların maaşlarında yükseliş sağlayacak olan İntibak yasası TBMM gündeminde bulunuyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun emekliler arasındaki gelir farkını en aza indirmek üzere bazı uygulamalara başlaması bekleniyor. Bu bağlamda maaş hesaplamalarında kullanılan aylık bağlama oranlarındaki eşitsizliklerin kaldırılması planlanıyor. Peki 28 Temmuz emekli maaşı intibak yasası son durum! SGK SSK ve Bağkur için emekli intibak yasası çıktı mı?