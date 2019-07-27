Bugünkü
Takvim

Memura erken maaş

Yılın ikinci bin liralık si için geri sayım başlarken, memurlar da maaşlarının bayramdan önce yatırılmasını bekliyor.

Memura erken maaş
Memur maaşları her ayın 15'inde hesaplarda oluyor. Ancak bu yıl 11-14 Ağustos'ta kutlanıyor. Bu nedenle 3 milyon memur Kurban Bayramı öncesi maaşların yatırılmasını talep ediyor. Geçtiğimiz yıllarda da bayram öncesi memurun maaşlarını yatıran hükümetin bu yıl da aynı uygulamaya gitmesi öngörülüyor. Maaşların 8-9 Ağustos tarihlerinde hesaplarda olması bekleniyor.

İKRAMİYE
Yaklaşık 12.3 milyon kişi de yılın ikinci sini almak için gün sayıyor. Emekli ikramiyeleri 5-9 Ağustos tarihleri arasında Kurban Bayramı öncesi hesaplarda olacak. Kurban Bayramı için emekli ve hak sahiplerine yaklaşık 12 milyar lira bayram ikramiyesi ödenecek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriMemura erken maaş
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri