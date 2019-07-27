Memura erken maaş

Memur maaşları her ayın 15'inde hesaplarda oluyor. Ancak bu yıl Kurban Bayramı 11-14 Ağustos'ta kutlanıyor. Bu nedenle 3 milyon memur Kurban Bayramı öncesi maaşların yatırılmasını talep ediyor. Geçtiğimiz yıllarda da bayram öncesi memurun maaşlarını yatıran hükümetin bu yıl da aynı uygulamaya gitmesi öngörülüyor. Maaşların 8-9 Ağustos tarihlerinde hesaplarda olması bekleniyor.
İKRAMİYE
Yaklaşık 12.3 milyon kişi de yılın ikinci bayram ikramiyesini almak için gün sayıyor. Emekli ikramiyeleri 5-9 Ağustos tarihleri arasında Kurban Bayramı öncesi hesaplarda olacak. Kurban Bayramı için emekli ve hak sahiplerine yaklaşık 12 milyar lira bayram ikramiyesi ödenecek.
İKRAMİYE
Yaklaşık 12.3 milyon kişi de yılın ikinci bayram ikramiyesini almak için gün sayıyor. Emekli ikramiyeleri 5-9 Ağustos tarihleri arasında Kurban Bayramı öncesi hesaplarda olacak. Kurban Bayramı için emekli ve hak sahiplerine yaklaşık 12 milyar lira bayram ikramiyesi ödenecek.
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