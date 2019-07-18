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  • Son Güncelleme: 19.07.2019 00:01

11. , Genel Kurulu'nda kabul edildi

Son dakika haberine göre 2019-2023 dönemini kapsayan 11. , Genel Kurulu'nda kabul edildi. Görüşmeleri iki gün süren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Kalkınma Planı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda komisyonda kabul edilmişti.

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