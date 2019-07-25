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  • 26.07.2019 09:08
  • Son Güncelleme: 02.08.2019 11:41

Taşeron işçilere ve mı nedir?

Taşeron işçi seyyanen son dakika haberleri Taşeron işçilerin ve kamu işçilerin sorunları ile ilgili önemli bir açıklama geldi. Maaş zammı ve TİS görüşmeleri öncesi kritik görüşme yapıldı. İşte görüşmeden gelen ilk bilgiler ve beklentiler. Kadroya geçen taşeron işçilere ve zammı! Başkan Erdoğan'ın masasında. Kadroya geçen taşeron işçiler ile ilgili flaş iddia.

Cumhurbaşkanlığı sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Vedat alim başkanlığında Beştepe'de meydana getirilen Cumhurbaşkanlığı sosyal Politikalar Kurulu toplantısına, kurul üyeleri ve sendika temsilcileri de katılmıştı. Başta KIT'ler olmak üzere taşeron işçilere yönelik sorunlar, kıdem tazminatı meselesi, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik alınacak tedbirler, sendikalardan istifa mevzuları görüşülmüştü.

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