Cumhurbaşkanlığı sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Vedat alim başkanlığında Beştepe'de meydana getirilen Cumhurbaşkanlığı sosyal Politikalar Kurulu toplantısına, kurul üyeleri ve sendika temsilcileri de katılmıştı. Başta KIT'ler olmak üzere taşeron işçilere yönelik sorunlar, kıdem tazminatı meselesi, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik alınacak tedbirler, sendikalardan istifa mevzuları görüşülmüştü.
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