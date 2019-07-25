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  • 25.07.2019 09:32
  • Son Güncelleme: 25.07.2019 09:32

son durum: 25 Temmuz 22 ayar bilezik gramı, çeyrek, ne kadar? Canlı rakamlar

son dakika... Altın fiyatları, önde gelen merkez bankalarının küresel ekonomiyi desteklemek için faizleri indireceği beklentileri etkisiyle yükseldi. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 427,00 lira, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,65 artışla 262,20 liradan işlem gördü. 25 Temmuz'da 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek ve tam altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi... Altın fiyatları doların son birkaç haftanın zirvesinde seyretmesine paralel olarak gerilerken, bazı yatırımcılar bugün ECB, gelecek hafta ise Japonya ve ABD merkez bankalarının para politikası kararları öncesinde kâr realizasyonuna gittiler. Peki, şu dakikalarda 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 25 Temuz canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

254 Temmuz tarihli canlı altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

25 Temmuz Perşembe günü gram altın 261,32 liradan alınırken, 261,36 liradan satılıyor.

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