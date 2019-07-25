Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi... Altın fiyatları doların son birkaç haftanın zirvesinde seyretmesine paralel olarak gerilerken, bazı yatırımcılar bugün ECB, gelecek hafta ise Japonya ve ABD merkez bankalarının para politikası kararları öncesinde kâr realizasyonuna gittiler. Peki, şu dakikalarda 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 25 Temuz canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

254 Temmuz tarihli canlı altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

25 Temmuz Perşembe günü gram altın 261,32 liradan alınırken, 261,36 liradan satılıyor.