Dolar son dakika... Piyasalar Türkiye, Avrupa, ABD ve Japonya başta olmak üzere merkez bankalarının faiz kararına odaklandı. Önümüzdeki iki haftada gerçekleştirilecek faiz kararlarında indirim beklentisi yüksek. Euro/dolar kuru 1.1125'e kadar gerileyerek Mayıs sonundan bu yana en düşük seviyeyi gördükten sonra 1.1134'ten işlem gördü. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 25 Temmuz güncel döviz kurları...
DOLAR
Alış: 5,7135
Satış: 5,7169
EURO
Alış: 6,3734
Satış: 6,3768
Küresel piyasalar karışık bir seyir izlerken, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı takip edilecek.
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