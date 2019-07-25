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  • 25.07.2019 09:22
  • Son Güncelleme: 25.07.2019 09:22

da Merkez Bankası faiz kararı öncesi son durum! 25 Temmuz ve ? Güncel döviz kurları

da son dakika hareketliliği yaşanıyor. Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi dalgalı seyreden dolar/TL, 25 Temmuz sabahına 5.7172 seviyesinde başladı. Piyasalar faiz indirimine kesin gözüyle bakıyor. Haftanın ilk işlem gününde 5.70 üzerine çıkan dolarda son durum nedir? Bugün ve ? İşte 25 Temmuz güncel döviz kurları...

Dolar son dakika... Piyasalar Türkiye, Avrupa, ABD ve Japonya başta olmak üzere merkez bankalarının faiz kararına odaklandı. Önümüzdeki iki haftada gerçekleştirilecek faiz kararlarında indirim beklentisi yüksek. Euro/dolar kuru 1.1125'e kadar gerileyerek Mayıs sonundan bu yana en düşük seviyeyi gördükten sonra 1.1134'ten işlem gördü. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 25 Temmuz güncel döviz kurları...

DOLAR
Alış: 5,7135
Satış: 5,7169

EURO
Alış: 6,3734
Satış: 6,3768

Küresel piyasalar karışık bir seyir izlerken, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı takip edilecek.

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