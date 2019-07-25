Dolar son dakika... Piyasalar Türkiye, Avrupa, ABD ve Japonya başta olmak üzere merkez bankalarının faiz kararına odaklandı. Önümüzdeki iki haftada gerçekleştirilecek faiz kararlarında indirim beklentisi yüksek. Euro/dolar kuru 1.1125'e kadar gerileyerek Mayıs sonundan bu yana en düşük seviyeyi gördükten sonra 1.1134'ten işlem gördü. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 25 Temmuz güncel döviz kurları...

DOLAR

Alış: 5,7135

Satış: 5,7169

EURO

Alış: 6,3734

Satış: 6,3768

Küresel piyasalar karışık bir seyir izlerken, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı takip edilecek.