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  • 26.07.2019 09:15
  • Son Güncelleme: 28.07.2019 11:05

indirimi sonrası nda son durum

konut kredisi oranları milyonlarca kiracı tarafından oldukça merak ediliyor. Bu anlamda özellikle , , araştırılıyor. İlk olarak konut kredi faizlerinde indirime gitme kararı aldı. dan yapılan açıklamada bugünden itibaren 5 ile 10 yıl vade aralığındaki konut kredisi faiz oranını yüzde 1,49'a düşürüldüğü açıklandı.

26 Temmuz konut kredisi faiz oranları düştü mü? İşte Akbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank konut kredi başvuru şartları! Ziraat Bankası: "Kredi faiz oranı müşteriler tarafından kredi kullandırım aşamasında seçilecek periyotlarda (6 veya 12 aylık), enflasyon oranına göre dönemsel olarak güncellenecek." Ziraat Bankası konut ve taşıt kredisi faiz oranları ve taksit hesaplaması ortaya çıktı.

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