26 Temmuz konut kredisi faiz oranları düştü mü? İşte Akbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank konut kredi başvuru şartları! Ziraat Bankası: "Kredi faiz oranı müşteriler tarafından kredi kullandırım aşamasında seçilecek periyotlarda (6 veya 12 aylık), enflasyon oranına göre dönemsel olarak güncellenecek." Ziraat Bankası konut ve taşıt kredisi faiz oranları ve taksit hesaplaması ortaya çıktı.