Atak, Hürkuş ve Anka, Malezya Başbakanı için uçtu





Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'yi (TUSAŞ) ziyaret eden Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Türk savunma sanayisi ürünleri hakkında bilgi aldı, Atak, Hürkuş ve Anka'nın uçuş gösterisini izledi.