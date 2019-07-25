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  • Son Güncelleme: 25.07.2019 15:12

Atak, Hürkuş ve Anka, Malezya Başbakanı için uçtu

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed 'ı ziyaret etti - Mahathir, Türk savunma sanayisi ürünleri hakkında bilgi aldı, Atak, Hürkuş ve Anka'nın uçuş gösterisini izledi.



Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'yi (TUSAŞ) ziyaret eden Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Türk savunma sanayisi ürünleri hakkında bilgi aldı, Atak, Hürkuş ve Anka'nın uçuş gösterisini izledi.

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