Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'yi (TUSAŞ) ziyaret eden Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Türk savunma sanayisi ürünleri hakkında bilgi aldı, Atak, Hürkuş ve Anka'nın uçuş gösterisini izledi.
Atak, Hürkuş ve Anka, Malezya Başbakanı için uçtu
Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed TUSAŞ'ı ziyaret etti - Mahathir, Türk savunma sanayisi ürünleri hakkında bilgi aldı, Atak, Hürkuş ve Anka'nın uçuş gösterisini izledi.
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