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  • 26.07.2019 09:16
  • Son Güncelleme: 26.07.2019 09:16

en ucuz ikinci el arabalar! 26 Temmuz taşıt kredisi oranları! hangileri?

26 Temmuz taşıt kredisi oranları! hangileri? en ucuz ikinci el arabalar! Otomotiv sektörünün en büyük veri ve analiz şirketleri, 'de 100 bin TL'ye kadar satın alınabilecek araçları sıraladı. 2013-2017 seneleri içinde trafiğe çıkan modelleri kapsayan ve Temmuz ayına ilişkin 2'nci el araç fiyatları veri tabanından filtrelenerek hazırlanan güncel listede, Fiat Egea ve Fiorino; Renault Clio ve Megane Sedan; Hyundai i10 ve i20 ile n ve Ford Tourneo Courier benzer biçimde Türkiye'de üretilen arabaların sayısı dikkat çekti

Otomobil alacaklar gözünü bugün açıklanan faiz kararına çevirmişti. Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 425 baz puan düşürerek yüzde 24'ten yüzde 19,75'e çekti. Taşıt kredileri için bankalardan indirim bekleniyor. Bu bağlamda haberimizde hem taşıt kredisi faiz oranlarını hem de en uygun fiyatlı arabaları araştırdık. Türkiye'de 100 bin TL'ye kadar satın alınabilecek araçları sıraladı. 2013-2017 yılları arasında trafiğe çıkan modelleri kapsayan listede, 12 markanın 31 farklı modeli yer alırken Türkiye'de üretilen araçların sayısı dikkat çekti. İşte 25 Temmuz taşıt kredisi faiz oranları! Fiyatı düşen otomobiller hangileri? Sahibinden satılık en ucuz ikinci el arabalar!

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