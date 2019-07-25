Otomobil alacaklar gözünü bugün açıklanan faiz kararına çevirmişti. Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 425 baz puan düşürerek yüzde 24'ten yüzde 19,75'e çekti. Taşıt kredileri için bankalardan indirim bekleniyor. Bu bağlamda haberimizde hem taşıt kredisi faiz oranlarını hem de en uygun fiyatlı arabaları araştırdık. Türkiye'de 100 bin TL'ye kadar satın alınabilecek araçları sıraladı. 2013-2017 yılları arasında trafiğe çıkan modelleri kapsayan listede, 12 markanın 31 farklı modeli yer alırken Türkiye'de üretilen araçların sayısı dikkat çekti. İşte 25 Temmuz taşıt kredisi faiz oranları! Fiyatı düşen otomobiller hangileri? Sahibinden satılık en ucuz ikinci el arabalar!