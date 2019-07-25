25 Temmuz Merkez Bankası son dakika faiz kararı açıklandı mı? TCMB Merkez Bankası faiz indirimi yaptı mı? Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık repo faizinde piyasaların beklentisi doğrultusunda 24'ten yüzde 19,75'e indirilmesine karar verildi. Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 24'ten yüzde 19,75'e indirilmesine karar vermiştir.
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