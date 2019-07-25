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  • 25.07.2019 14:11
  • Son Güncelleme: 25.07.2019 14:22

son dakika kararı açıklandı! Merkez sı faiz indirimi yaptı mı?

son dakika kararı açıklandı! Peki Merkez sı faiz indirimi yaptı mı? Piyasaların merakla beklediği Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısından sonra yapılan son dakika açıklaması şöyle; Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 24’ten yüzde 19,75’e indirilmesine karar vermiştir. Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyetin ılımlı bir toparlanma eğilimi sergilediğini göstermektedir. Küresel büyüme görünümündeki zayıflamaya rağmen rekabet gücündeki gelişmelerin etkisiyle mal ve hizmet ihracatı artış eğilimini sürdürmekte, özellikle turizmdeki güçlü seyir doğrudan ve bağlantılı sektörler kanalıyla iktisadi faaliyeti desteklemektedir denildi.

25 Temmuz Merkez Bankası son dakika faiz kararı açıklandı mı? TCMB Merkez Bankası faiz indirimi yaptı mı? Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık repo faizinde piyasaların beklentisi doğrultusunda 24'ten yüzde 19,75'e indirilmesine karar verildi. Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 24'ten yüzde 19,75'e indirilmesine karar vermiştir.

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