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  • 25.07.2019 09:12
  • Son Güncelleme: 25.07.2019 09:12

farkı ne kadar 5,7,9,1,3,8 olanlar... ve ?

ve ? farkı ne kadar 5,7,9,1,3,8 olanlar! Memur emekli zamlı maaş ödeme tarihi! 2019 Temmuz SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı tahsis numarası 5,7,9,1,3,8 olanlar! Milyonlarca emekli ve memur emeklisi zamlı maaşlarını yarından itibaren almaya başlayacak. Memur ve memur emeklisine ise enflasyon farkıyla bu aydan itibaren yüzde 6.01 zam yapıldı. Memurlar zamlı maaşını 15 Temmuz'da çekti. Memur emeklisi ise maaşını her ayın 1-5'i arasında alıyor. Temmuz zammı yetişmediğinden fark henüz hesaba geçmemişti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, dün bir açıklama yaparak 2.3 milyon memur emeklisi ile dul ve yetimlerin zam farkının 25 Temmuz'da yani yarın yatacağını duyurdu.

SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı farkı yattı mı?

12.5 milyon emekli, dul ve yetim ile 3 milyona yakın memurun alacağı zam 3 Temmuz'da açıklanan son 6 aylık enflasyon verisiyle birlikte belli olmuştu. Buna göre; SSK ve Bağkur emeklisine bu aydan itibaren yüzde 5.01 zam yapıldı. SSK emeklisi zamlı maaşını 17 Temmuz itibarıyla almaya başladı. Emeklilik kartındaki tahsis numarasının son rakamı 4 olanlara bugün, 2 olanlara yarın, 0 olanlara da 26 Temmuz'da ödeme yapılacak. Bağ-Kur emeklisi olan vatandaşlar, emekli maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde alırlar. Eğer maaş günü cumartesi gününe denk geliyorsa cuma, pazar gününe denk geliyorsa pazartesi günü ödeme alırlar. 25 Temmuz SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı farkı yattı mı? Peki zam farkı ne kadar tahsis numarası 5,7,9,1,3,8 olanlar ne zaman yatacak?

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HaberlerEkonomi HaberleriZam farkı ne kadar tahsis numarası 5,7,9,1,3,8 olanlar... 25 Temmuz SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı farkı yattı mı?
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