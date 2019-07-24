4A, 4B, 4C fark etmeksizin milyonlarca emekli, maaşlarını başka bankalara taşıyabilir. Bu bağlamda çeşitli araştırmalar yaptık.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emekli olanların ilk maaşını anlaşmalı olduğu bankaya yatırıyor. Emekli maaşınızı PTT'ye, başka bankaya ya da başka şubeye taşımak istiyorsanız bunu e-devlet üzerinden de rahatlıkla yapabilirsiniz. Emekli maaşlarını bankalardan alan vatandaşlar için uygulamaya sokulan promosyon; maaşlarını anlaştıkları bankadan üç yıl almak şartıyla bir kereye mahsus olarak emeklilere verilen ödemeye denmektedir. Emekli maaşını bankaya taşıma şartları nelerdir? Bankaların promosyon ücreti nasıl alınır? İşte emekli maaşı ve bankalar ile ilgili detaylar…