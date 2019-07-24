Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? SGK tarafından yılda iki kere verilen bayram ikramiyesinin ikincisi için geri sayım başladı. Maaş farklarının ne zaman yatacağının beli olması ile birlikte bayram ikramiyesi ödeme günü de araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2019 SSK Bağkur Kurban Bayramı ikramiyesi ödeme günü ne zaman? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

EMEKLİLERİN BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Emekliler bu yılda Kurban Bayramı öncesi bin lira bayram ikramiyesi alacak. Ramazan Bayramı'nda ikramiye alan emekliler, bu yılın ikinci bayram ikramiyesini de Kurban Bayramı öncesinde alacak. Yeni emeklilerde bayram ikramiyesinden yararlanabilecek.

Emekliler bayram ikramiyesini Ağustos ayında hesaplarında görebilecekler. Bayram 11 Ağustos'a denk geldiği için bayran ikramiyesinin 5-9 Ağustos tarihleri arasında yatırılması bekleniyor. Böylelikle emekliler yılın ikinci ikramiyesini almış olacaklar. Ödemelerin kesin tarihi SGK tarafından duyurulacak.

YENİ EMEKLİLERDE İKRAMİYE ALABİLECEK Mİ?

2019 Temmuz ayında emekli olan birisi yani şu anda emekli ikramiyesi bağlanan biri de bu ikramiyeden faydalanabilecek.