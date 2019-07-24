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  • 24.07.2019 09:44
  • Son Güncelleme: 24.07.2019 09:50

SSK ve Bağkur oranı hangi kaç para veriyor? İşte

ücretleri oldukça merak ediliyor. SSK ve Bağkur'lu milyonlarca emekli oranı ve hangi nın ne kadar vereceğini merak ediyor. Bu bağlamda 300, 375, 450 TL veren bankaların promosyon ücretleri Temmuz'da bin TL'ye kadar çıktı. Ayrıca bazı bankalar da emekli müşteri kazandıranlara 100-125 lira gibi bir ödeme yapıyor. Emekli maaşlarını bankalardan alan vatandaşlar için uygulamaya sokulan promosyon; maaşlarını anlaştıkları bankadan üç yıl almak şartıyla bir kereye mahsus olarak emeklilere verilen ödemeye denmektedir. Peki Emekli maaşı SSK SGK ve Bağkur ? İşte

2019 emekli maaşı promosyon zammı kaç lira? Son dakika emekliye hangi banka kaç TL veriyor? Bankaların emekli maaşlarına promosyon ödemeleri için rekabeti sürüyor. 2019 SSK emekli maaşı promosyon zammı ne kadar? Geçtiğimiz senelerde yürürlüğe konan emekliye promosyonda rekabet devam ediyor. 3 senelik dönem için maaşa göre 300, 375, 450 lira olarak belirlenen promosyon tutarını 600 liraya kadar çıkıyor. Yeni yılda rakamların dahada artması beklenirken, bazıları da ücretsiz işlemler, faturalarda indirim gibi ek fırsatlar yer alıyor. Ayrıca bazıları emekli maaşını kendi bankasına taşıyan müşterilerine ücretsiz işlemler, faturalarda indirim gibi ek fırsatlar sunuyor.

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