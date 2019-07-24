2019 emekli maaşı promosyon zammı kaç lira? Son dakika emekliye hangi banka kaç TL veriyor? Bankaların emekli maaşlarına promosyon ödemeleri için rekabeti sürüyor. 2019 SSK emekli maaşı promosyon zammı ne kadar? Geçtiğimiz senelerde yürürlüğe konan emekliye promosyonda rekabet devam ediyor. 3 senelik dönem için maaşa göre 300, 375, 450 lira olarak belirlenen promosyon tutarını 600 liraya kadar çıkıyor. Yeni yılda rakamların dahada artması beklenirken, bazıları da ücretsiz işlemler, faturalarda indirim gibi ek fırsatlar yer alıyor. Ayrıca bazıları emekli maaşını kendi bankasına taşıyan müşterilerine ücretsiz işlemler, faturalarda indirim gibi ek fırsatlar sunuyor.