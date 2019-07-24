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Memura % 10+10 ! Güncel memur maaşları ne kadar olacak?

1 Ağustos’ta başlayacak görüşmeleri için Kamu-Sen, taleplerini açıkladı. Konfederasyon, memur ve emeklileri için taban aylığa seyyanen 600 lira, ilk yıl yüzde 10+10, ikinci yıl yüzde 8+8 ve her iki yıl için yüzde 3 refah payı talep etti.

Memura % 10+10 zam
Yaklaşık 3 milyon kamu çalışanı memur ve sözleşmeli ile 2 milyona yakın emekli memurun gözü 1 Ağustos'ta başlayacak olan görüşmelerinde. Görüşmelere sayılı günler kala Türkiye Kamu-Sen, taleplerini açıkladı. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, memur ve memur emeklilerinin 4. Dönem Toplu Sözleşmeden kaynaklı kayıplarının söz konusu olduğunu belirterek, "2020-2021 Toplu Sözleşmesi'nde taban aylığa seyyanen 600 lira, ilk yıl yüzde 10+10, ikinci yıl yüzde 8+8 ve her iki yıl için yüzde 3 refah payı talep ediyoruz" dedi. Kahveci, "Mali taleplerimizin karşılanması durumunda, bugün 3 bin 18 lira düzeyinde olan 15'in 1'indeki en düşük dereceli 2020 sonunda 4 bin 509 liraya, 2021 sonunda 5 bin 417 liraya, 4 bin 14 lira düzeyinde olan ortalama memur maaşı ise 2020 sonunda 5 bin 750 liraya, 2021 sonunda da 6 bin 908 liraya çıkacaktır" dedi.

İKRAMİYE MASADA
Kahveci, memur maaşını oluşturan bütün kalemler ile ek ödeme, döner sermaye, ek ders, fazla mesai, ikramiye gibi tüm ödemelerin emekli keseneğine dahil edilerek, emekli olacak memurların yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesini talep ettiklerini vurguladı.

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