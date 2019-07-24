Emekliye fark müjdesi! Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek?

Bu kapsamda aylık almakta olanlara maaş farklarının banka ve PTT şubeleri aracılığıyla 25 Temmuz'da ödeneceğini aktaran Bakan Selçuk, "SSK kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıkları 26 Temmuz'a kadar, Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıkları da ödeme günlerine göre 25 Temmuz ile 28 Temmuz arasında zamlı olarak ödenecek" dedi.