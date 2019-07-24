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Emekliye fark müjdesi! Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek?

SSK emeklileri zamlarını aldı. Sırada Bağ-Kur ve memur emeklileri var. Yarından itibaren Bağ-Kur emeklilerinin maaşları yatarken, memur emeklilerinin farkları da 25 Temmuz'da hesaplarında olacak. Peki memur emeklilerinin farklarının yatırılması ile birlikte en düşük ve en yüksek memur emeklisi maaşı ne kadar olacak? Temmuz zammı güncel emekli maaşlarına nasıl yansıdı? İşte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin merak ettiği tüm detaylar...

24.07.2019 07:50 - Son Güncelleme: 24.07.2019 07:50
Emekliye fark müjdesi! Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek?

Yaklaşık 2.3 milyon emekliye 500 milyon liraya yakın maaş farkı 25 Temmuz'da ödenecek.

Emekliye fark müjdesi! Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek?

Toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 5 zammın üzerine yüzde 1.01'lik enflasyon farkı da eklendiğinde; Temmuz ayında görevdeki memurlar ve emeklileri maaşlarını yüzde 6.02 zamlı alacak.

Emekliye fark müjdesi! Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek?

Bu ay yansıtılan yüzde 6.02 zamla birlikte aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 3 bin 723 lira, en düşük memur emekli maaşı da 2 bin 522 liraya yükseldi.

Emekliye fark müjdesi! Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek?

500 MİLYON TL HESAPTA
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alan 2.3 milyon kişiye toplamda yaklaşık 500 milyon lira tutarında maaş farkı yatırılacağını belirtti.

Emekliye fark müjdesi! Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek?

Bu kapsamda aylık almakta olanlara maaş farklarının banka ve PTT şubeleri aracılığıyla 25 Temmuz'da ödeneceğini aktaran Bakan Selçuk, "SSK kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıkları 26 Temmuz'a kadar, Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıkları da ödeme günlerine göre 25 Temmuz ile 28 Temmuz arasında zamlı olarak ödenecek" dedi.

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