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  • 22.07.2019 10:20
  • Son Güncelleme: 28.07.2019 11:02

İşte güncel konut, ihtiyaç ve oranı!

Temmuz ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde ların kredi leri düşmeye devam ediyor. Tatile gidecekler, araba alacaklar, ev alacaklar ise konut, ihtiyaç ve faiz oranlarını araştırmaya devam ediyor. Sizler için kamu bankalarının en uygun ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi güncel larını biraraya getirdik.

İşte güncel konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranı!

Yaz dönemi ve bayram öncesi olması sebebiyle kredi çekmek istiyorum diyen kişiler için en uygun kredi faiz oranları hangi bankada sizler için araştırdık. Bankaların kredi faiz oranları düşmeye devam ederken en ucuz kredi veren ilk 5 banka ve kamu bankalarının kredi faiz oranlarını takvim.com.tr olarak derledik.

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