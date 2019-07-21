Zam oranları toplu sözleşmede yüzde 5 olarak belirlenen memurlar, yılın ilk 6 aylık enflasyonu yüzde 4'ü aştığı için de enflasyon farkı aldı. Çifte zamma ulaşan memurların bir de aile yardımları arttı. Toplu sözleşme zammı, enflasyon farkı ve aile yardımı artışı ile memurlar, 3 zam birden aldı. Memurlar zamlı maaşlarına 15 Temmuz'da kavuştu. Eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memur aylık 409 lira alıyorken, artık 433 lira alabilecek. Memurların zamlı maaşları 15 Temmuz'da hesaplarına yatırıldı. En düşük memur maaşı aile yardımı dahil 3 bin 723 liraya çıktı. Peki 2019 memur toplu sözleşme zammı, enflasyon farkı ve aile yardımı artışı ne kadar? İşte memur zammı yeni maaşlar!