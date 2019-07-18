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  • 19.07.2019 09:23
  • Son Güncelleme: 25.07.2019 15:50

konut kredisi oranları açıklandı! 150 bin TL cebinizde kalabilir

: "Kredi oranı müşteriler tarafından kredi kullandırım aşamasında seçilecek periyotlarda (6 veya 12 aylık), enflasyon oranına göre dönemsel olarak güncellenecek." Ziraat sı konut ve taşıt kredisi faiz oranları ve taksit hesaplaması ortaya çıktı.

19 Temmuz konut kredisi faiz oranları milyonlarca kiracı tarafından oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank konut kredisi faiz oranları araştırılıyor. Bilindiği gibi konut kredisi faiz oranlarının bir dönem çok yüksek seviyelere ulaşması sonrasında şimdilerde ise faiz oranlarının düştüğüne tanıklık ediyoruz.

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