19 Temmuz konut kredisi faiz oranları milyonlarca kiracı tarafından oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank konut kredisi faiz oranları araştırılıyor. Bilindiği gibi konut kredisi faiz oranlarının bir dönem çok yüksek seviyelere ulaşması sonrasında şimdilerde ise faiz oranlarının düştüğüne tanıklık ediyoruz.