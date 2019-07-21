Kahramanmaraş'ta 35 yıldır kapalı çarşıda esnaflık yapan Ali Atıcı, 15 yıldır yaptığı takıcılık mesleğinde gerçeğinden farksız sattığı imitasyon takılarla vatandaşların uğrak yeri oldu.
Kahramanmaraş'ta 35 yıldır kapalı çarşıda esnaflık yapan Ali Atıcı, 15 yıldır yaptığı takıcılık mesleğinde gerçeğinden farksız sattığı imitasyon takılarla vatandaşların uğrak yeri oldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.