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  • 21.07.2019 09:54
  • Son Güncelleme: 21.07.2019 09:58

Duyan oraya koşuyor: 40 liraya Maraş

Kahramanmaraş'ta tarihi kapalı çarşıda 5 liradan 90 liraya kadar satılan gerçeğinden farksız imitasyon takılar vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. 40 liraya satılan Maraş , 90 liraya satılan altın kemer en çok tercih edilenler arasında yer alıyor.


Kahramanmaraş'ta 35 yıldır kapalı çarşıda esnaflık yapan Ali Atıcı, 15 yıldır yaptığı takıcılık mesleğinde gerçeğinden farksız sattığı imitasyon takılarla vatandaşların uğrak yeri oldu.

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