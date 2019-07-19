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  • 19.07.2019 17:16
  • Son Güncelleme: 19.07.2019 17:37

kredi paketleri konut kredisi oranları listesi! ?

Ev almak artık daha kolay olacak. lar konut kredisi oranlarını düşürdü. Kredi paketleri ile vatandaşlar ev sahibi olmaya başladı. konut kredi kullanımlarında faiz oranı aylık yüzde 1,65 belirlendi. Vakıfbank konut kredi kullanımlarında faiz oranı aylık yüzde 1,55 belirlendi. Kuveyt Türk 5 yıl vadeye kadar yüzde 1.79, 10 yıl vadede yüzde 1.84 konut finansmanı kar oranı sunuyor. Konut kredisi nedir sorusunun cevabı için; Bankalar müşterileri daha kısa sürede ev sahibi olsun diye konut kredisi isminde yeni bir kredi türü oluşturmuşlardır.Peki ? İşte banka banka kredi paketleri konut kredisi faiz oranları listesi!

En uygun krediyi hangi banka veriyor?

En uygun krediyi hangi banka veriyor? 19 Temmuz banka banka kredi paketleri konut kredisi faiz oranları listesi! TÜİK tarafından dün açıklanan enflasyon rakamları sonrası, yıllık bazda düşen enflasyon konut kredilerini de geriletti. Geçtiğimiz ay bankalar tarafından duyurulan enflasyona endeksli konut kredilerinin faiz oranları da düşen enflasyonla birlikte geri çekilmiş oldu. Geçtiğimiz ay ilk olarak Ziraat Bankası'nın devreye soktuğu ve diğer özel ve kamu bankalarının da katıldığı enflasyona endeksli konut kredisi, enflasyondaki düşüşle birlikte 25 puan düştü ve faiz oranı 1.75'ten 1.50'ye gerilmiş oldu. Sabit faizli konut kredilerinde şuan oran en düşük 1.65 civarında.

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