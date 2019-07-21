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  • 21.07.2019 10:55
  • Son Güncelleme: 21.07.2019 10:57

60 -120 ay taksit oranları vade faiz ücreti kaç para? Güncel konut, ihtiyaç ve faiz oranı!

Yaz dönemi ve bayram öncesi olması sebebiyle kredi çekmek istiyorum diyen kişiler için en uygun kredi oranları hangi da sizler için araştırdık. Bankaların ları düşmeye devam ederken en ucuz kredi veren ilk 5 banka ve kamu bankalarının kredi faiz oranlarını takvim.com.tr olarak derledik. , Vakıfbank, , Akbank, güncel konut, ihtiyaç ve faiz oranları sayfamızda yer almaktadır. Güncel olarak en düşük tabela konut kredisi faiz oranı olan yüzde 1.28 üzerinden 150.000 TL tutarda konut kredisi hesaplama gerçekleştirildiğinde kredinin 5 yıl vadede aylık taksitleri yaklaşık 3.600 TL, 10 yıl vadede 2.450 TL' ye denk karşılık geliyor. 10 yıl vadeli konut kredisinin toplam geri ödemesi yaklaşık 294.000 TL oluyor.

İşte güncel konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranı!

21 Temmuz 60 -120 ay taksit faiz oranları vade faiz ücreti kaç para? Güncel konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranı! Temmuz ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde bankaların kredi faizleri düşmeye devam ediyor. Tatile gidecekler, araba alacaklar, ev alacaklar ise konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranlarını araştırmaya devam ediyor. Sizler için kamu bankalarının en uygun ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi güncel kredi faiz oranlarını biraraya getirdik. Bütçenize uygun kredi kampanyalarından yararlansanız ve hesaplamalar yapsanız dahi ödemeleri her zaman yapamayabilirsiniz. Yaşanabilecek aksaklıklar sebebiyle ödemeleriniz aksayabilir ve bu süreçte de 60 ay vadeli yapılandırma fırsatı devreye girmektedir. Yapılandırmalar ile ödemelerinizi daha uzun vadede ve daha düşük faiz oranlarıyla yapabilirsiniz. Böylelikle ödeyeceğiniz aylık taksit tutarı azalacak ve borç yükünüz hafifleyecektir. Yapılandırma için başvurmanız gereken en iyi bankalar Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıf Bank'tır.​

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HaberlerEkonomi Haberleri21 Temmuz 60 -120 ay taksit faiz oranları vade faiz ücreti kaç para? Güncel konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranı!
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