2019 memur toplu sözleşme zammı, enflasyon farkı ve aile yardımı artışı ne kadar? İşte memur zammı yeni maaşlar... Enflasyon farkı ve zam alan memurlar, aile yardımı ile 3 artışa birden kavuştu. En düşük memur maaşı aile yardımı dahil 3 bin 723 liraya çıktı. Zam oranları toplu sözleşmede yüzde 5 olarak belirlenen memurlar, yılın ilk 6 aylık enflasyonu yüzde 4'ü aştığı için de enflasyon farkı aldı. Çifte zamma ulaşan memurların bir de aile yardımları arttı. Maaşlara önce yüzde 5'lik zam uygulandıktan sonra yüzde 1.01'lik fark da eklendi. Böylece memurların ve sözleşmeli personelin temmuz zammı yüzde 6.01'e ulaştı. Aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 3 bin 512 liradan 3 bin 723 liraya yükseldi.