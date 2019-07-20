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  • 20.07.2019 12:33
  • Son Güncelleme: 20.07.2019 12:33

20 Temmuz EYT, hal yasası, kıdem tazminatı, nedir? 3600 ek gösterge Meclis'e geldi mi?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT), kıdem tazminatı, hal yasası, nafaka ve 3600 ek gösterge ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Askerlik yasasının yürürlüğe girmesinin ardından bu konular üzerine araştırmalar başladı. TBMM gündeminde bu zamanlarda oldukça fazla konu yer alıyor. Peki, EYT, hal yasası, kıdem tazminatı, nafaka, nedir, Meclis'e geldi mi?

EYT'de son durum nedir?

Prim gününü doldurup yaş gününü doldurmayı bekleyen vatandaşların araştırdığı EYT, polis, din görevlileri, öğretmen ve hemşirelerin yakından takip ettiği 3600 ek gösterge, kıdem tazminatı, hal yasası ve nafaka konusunda son gelişmeler oldukça merak ediliyor. Milyonlarca vatandaş Meclis'ten gelecek müjdeli habere yoğunlaştı. Vatandaşlar EYT, hal yasası, kıdem tazminatı, nafaka ve 3600 ek göstergenin Meclis gündeminde yer alıp almadığını öğrenmek istiyor. Peki, bu konular hakkında son durum nedir? İşte 20 Temmuz EYT, hal yasası, kıdem tazminatı, nafaka ve 3600 ek göstergede son durum...

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