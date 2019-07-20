Prim gününü doldurup yaş gününü doldurmayı bekleyen vatandaşların araştırdığı EYT, polis, din görevlileri, öğretmen ve hemşirelerin yakından takip ettiği 3600 ek gösterge, kıdem tazminatı, hal yasası ve nafaka konusunda son gelişmeler oldukça merak ediliyor. Milyonlarca vatandaş Meclis'ten gelecek müjdeli habere yoğunlaştı. Vatandaşlar EYT, hal yasası, kıdem tazminatı, nafaka ve 3600 ek göstergenin Meclis gündeminde yer alıp almadığını öğrenmek istiyor. Peki, bu konular hakkında son durum nedir? İşte 20 Temmuz EYT, hal yasası, kıdem tazminatı, nafaka ve 3600 ek göstergede son durum...