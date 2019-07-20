Evlenen kadın kıdem tazminatı alabilir mi?
Yaz geldi düğün mevsimi açıldı. Birçok çift hayatını birleştiriyor. Evlenen kadınlar 1 yıl içinde istifa ederse kıdem tazminatını çalıştıkları yerden alabiliyor. Ama hak kaybı yaşanmaması için dikkat edilmesi gereken hususlar var. Detaylar haberimizde...
DİKKATLİ YAZIN
Kadın çalışanlar için evliliğin çok önemli bir avantajı var. Söz konusu avantajlardan biri de evlenen kadınlar için geçerli. Bir kadın çalışan evlendikten sonraki bir yıl içinde işyerinden ayrılıp birikmiş kıdem tazminatını alabilir. Kıdem tazminatının genel şartı olan en az 1 yıl çalışmış olmak da gerekiyor tabi. Bu haktan yararlanmak için öncelikle işverene yazılı olarak müracaat etmeniz şart.
Yazacağınız dilekçe de çok önemli. Eğer dilekçede 'evlilik sebebiyle ayrılacağınız' açıkça belli etmezseniz, bu normal istifa sayılacak ve tazminat hakkınız kaybolacaktır. Dilekçenize mutlaka evlilik cüzdanı gibi nikahı ispatlayan belgeleri de ekleyin. Bizim tavsiyemiz bu dilekçelerin noter kanalıyla gönderilmesi. Böylece onaylı bir nüshası da sizde bulunur. Bu tür ayrılıklarda yalnızca kıdem tazminatı ve diğer alacaklar talep edilebilir. İki taraf da ihbar tazminatı talebinde bulunamaz.