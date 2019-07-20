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Evlenen kadın kıdem tazminatı alabilir mi?

Yaz geldi düğün mevsimi açıldı. Birçok çift hayatını birleştiriyor. Evlenen kadınlar 1 yıl içinde istifa ederse kıdem tazminatını çalıştıkları yerden alabiliyor. Ama hak kaybı yaşanmaması için dikkat edilmesi gereken hususlar var. Detaylar haberimizde...

20.07.2019 07:57 - Son Güncelleme: 20.07.2019 07:57
Evlenen kadın kıdem tazminatı alabilir mi?

İş Kanunu kıdem tazminatı alma şartlarını belirlemiştir. Bunlar arasında en önemli şart en az 1 yıl çalışılması gerektiğidir. Yani 1 yılı doldurmayan bir sigortalı hangi şartlarda ayrılırsa ayrılsın kıdem tazminatı alamıyor.

Evlenen kadın kıdem tazminatı alabilir mi?

Kıdem tazminatını almanın diğer önemli şartı ise kendi istek ve kusurunuz dışında ayrılmanız gerekmesi. Bunun dışında haklı fesih imkanı da bulunuyor. Ancak yasamız bazı özel durumlarda sigortalılara istifa halinde de kıdem tazminatı alma hakkı tanıyor.

Evlenen kadın kıdem tazminatı alabilir mi?


DİKKATLİ YAZIN
Kadın çalışanlar için evliliğin çok önemli bir avantajı var. Söz konusu avantajlardan biri de evlenen kadınlar için geçerli. Bir kadın çalışan evlendikten sonraki bir yıl içinde işyerinden ayrılıp birikmiş kıdem tazminatını alabilir. Kıdem tazminatının genel şartı olan en az 1 yıl çalışmış olmak da gerekiyor tabi. Bu haktan yararlanmak için öncelikle işverene yazılı olarak müracaat etmeniz şart.

Evlenen kadın kıdem tazminatı alabilir mi?

Yazacağınız dilekçe de çok önemli. Eğer dilekçede 'evlilik sebebiyle ayrılacağınız' açıkça belli etmezseniz, bu normal istifa sayılacak ve tazminat hakkınız kaybolacaktır. Dilekçenize mutlaka evlilik cüzdanı gibi nikahı ispatlayan belgeleri de ekleyin. Bizim tavsiyemiz bu dilekçelerin noter kanalıyla gönderilmesi. Böylece onaylı bir nüshası da sizde bulunur. Bu tür ayrılıklarda yalnızca kıdem tazminatı ve diğer alacaklar talep edilebilir. İki taraf da ihbar tazminatı talebinde bulunamaz.

Evlenen kadın kıdem tazminatı alabilir mi?

BİR KERELİK DEĞİL
İlk evliliğinde bu hakkı kullanan bir kadın çalışan ikinci bir evlilik yaptığında da şartları yine taşıyorsa kıdem tazminatı talep edebilir.

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