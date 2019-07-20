Evlenen kadın kıdem tazminatı alabilir mi?



DİKKATLİ YAZIN

Kadın çalışanlar için evliliğin çok önemli bir avantajı var. Söz konusu avantajlardan biri de evlenen kadınlar için geçerli. Bir kadın çalışan evlendikten sonraki bir yıl içinde işyerinden ayrılıp birikmiş kıdem tazminatını alabilir. Kıdem tazminatının genel şartı olan en az 1 yıl çalışmış olmak da gerekiyor tabi. Bu haktan yararlanmak için öncelikle işverene yazılı olarak müracaat etmeniz şart.