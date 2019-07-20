23 Haziran seçim paraları ne zaman yatacak? 23 Haziran İstanbul yenileme seçiminde sandık görevlisi olarak çalışan vatandaşlar, seçim görevlisi ücretlerinin ne zaman yatacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Peki, seçim ücretleri ile ilgili gelişme var mı? 23 Haziran seçim paraları ne zaman yatacak? İstanbul seçim görevlisi ücretleri ne zaman yatar? İşte detaylar...

23 HAZİRAN SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK?

Yüksek Seçim Kurulu'ndan sandık görevlisi ücretlerinin ne zaman yatırılacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.