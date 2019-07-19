23 Haziran seçim ücretlerinin ne zaman yatacağı, son günlerde en çok aranılan konular arasında yer alıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimleri 23 Haziran'da gerçekleştirilmiş, İstanbullular yeni belediye başkanını seçmişti. Seçimlerde sandık görevlisi olarak çalışan vatandaşlar, seçim ücretlerinin ödeneceği tarihi merak ediyor. Peki, 23 Haziran seçim ücretleri ne zaman ödenecek? İstanbul seçimi sandık görevlisi ücretleri ne zaman yatar? İşte detaylar...

23 HAZİRAN SEÇİM PARALARI NE ZAMAN YATACAK?

Seçim görevlisi ücretlerinin hangi tarihte ödeneceği konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. 23 Haziran seçim paralarının bu ay içerisinde ödenmesi bekleniyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.