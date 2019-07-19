Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 19.07.2019 10:52
  • Son Güncelleme: 19.07.2019 10:52

ne zaman ödenecek? İstanbul seçimi sandık görevlisi paraları ne zaman yatar?

ne zaman ödenecek? İstanbul yenileme seçimi 23 Haziran'da yapıldı. Milyonlarca İstanbullu sandık başına gitti. İstanbul seçiminde görevli olarak çalışan vatandaşlar seçim ücretlerinin yatacağı tarihi araştırıyor. Peki, ? İstanbul seçimi sandık görevlisi ücretleri ne zaman yatar?

23 Haziran seçim ücretleri ne zaman ödenecek?

23 Haziran seçim ücretlerinin ne zaman yatacağı, son günlerde en çok aranılan konular arasında yer alıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimleri 23 Haziran'da gerçekleştirilmiş, İstanbullular yeni belediye başkanını seçmişti. Seçimlerde sandık görevlisi olarak çalışan vatandaşlar, seçim ücretlerinin ödeneceği tarihi merak ediyor. Peki, 23 Haziran seçim ücretleri ne zaman ödenecek? İstanbul seçimi sandık görevlisi ücretleri ne zaman yatar? İşte detaylar...

23 HAZİRAN SEÇİM PARALARI NE ZAMAN YATACAK?

Seçim görevlisi ücretlerinin hangi tarihte ödeneceği konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. 23 Haziran seçim paralarının bu ay içerisinde ödenmesi bekleniyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi Haberleri23 Haziran seçim ücretleri ne zaman ödenecek? İstanbul seçimi sandık görevlisi paraları ne zaman yatar?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri